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TCG Anadolu'yu bugüne kadar bakın kaç kişi ziyaret etti?

TCG Anadolu'yu bugüne kadar bakın kaç kişi ziyaret etti?

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 105 bin 604 kişi ziyaret etti. Gemiyi sadece dün ise 6 bin 464 kişi gördü.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti.

İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

Öte yandan dün ise gemiyi 6 bin 464 kişi ziyaret etti.

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