'Benim sesimi kimse kısamaz' diyen Ekrem İmamoğlu iktidara da yüklendi: Onlar yalancı pehlivan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Biga'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında sesinin kısık olması dikkat çeken İmamoğlu 'Sesim kısık ama düzelir bugün merak etmeyin, benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.' dedi.

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyaset gündeminde tartışmalar sürerken siyasiler seçim çalışmalarını yoğun programla sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da son olarak Çanakkale Biga'da konuştu. İmamoğlu konuşmaya başladıktan bir süre sonra sesinin kısılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Duruma aldırış etmeyen İmamoğlu konuşmaya devam etti.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim hiç kimseyle kavgamız yok. Millet İttifakı olarak ekonomide tutarlı bir yaklaşım gelsin istiyoruz. Geleceğimizi teminat altına almak, umutsuzluğu ortadan kaldırmak... Yapmak istediğimiz bu. Fakirlikle kavga edeceğiz biz. Milleti ezen enflasyonla, hayat pahalılığıyla, işsizlikle...

"Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok"

Milletin parasını çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Yapacağımız tek şey, liyakatli bir yönetimi göreve getirmek. Biz hazırız, ülkeye huzur getireceğiz. 86 milyon insana hizmet etmeye geliyoruz.

"Herkes patates, soğan fiyatını dert etmeden manava, pazara gidecek"

Herkes patates, soğan fiyatını dert etmeden manava, pazara gidecek. Vatandaşın sofrasında eti, sütü, peyniri olacak. Benim öğrencimin üniversiteye gittiği zaman, burs, yurt sorunu olmayacak. Okulda ücretsiz yemeği olacak.

"Onlar yalancı pehlivan"

Bu milletin parası bu millete yeter, sen yeter ki bu milletin parasını çarçur etme. Şimdi bugün karşınıza gelecekler, meydan okumaya çalışacaklar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetip bugün karşınıza gelip hala 'cek, cak' diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Biga'lı gerçek pehlivanı iyi bilir, gözünden tanır.

"Sesim kısık ama düzelir bugün merak etmeyin, benim sesimi kimse kısamaz"

Millet İttifakı olarak göreve geleceğiz ve vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Bu memleketin nimeti, milletin nimeti, onu millete vereceğiz. Milletle konuşurken sen o partilisin asla demeyeceğiz. Allah şahit, aranızda dostlarım var beni bilirler, şu güzel annelerimize baktığımda evimdeki insana bakmıyorsam namerdim, size tüm milletimize bakışım tam da böyle. Devlet, milletine böyle bakar. Devlet milletine ayırt etmeden bakar, devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama düzelir bugün merak etmeyin, benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.

"Kılıçdaroğlu sizin her bir kuruşunuza zeval gelmemesi için çalışacak"

Millet İttifakı kimseyi ayırt etmeyecek. Gidin evladınıza komşularınıza kefil olur gibi bize kefil olun. Kemal Kılıçdaroğlu sizin her bir kuruşunuza zeval gelmemesi için çalışacak. Biz Balıkesir'in, Çanakkale'nin isteklerini asla ıskalamayacağız.

"Bu evladınız söz veriyor"

Bu evladınız bu yağmurun bereketi üzerine söz veriyor, hiç mahçup olmayacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Coşa coşa sandıklara gideceğiz, sandıkları koruyacağız, sandıklara sahip çıkacağız, komşularımızı ikna edeceğiz."