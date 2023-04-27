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Bergüzar Korel'in siyasi çıkışına Ahmet Hakan 'vallahi bravo billahi bravo' dedi

Bergüzar Korel'in siyasi çıkışına Ahmet Hakan 'vallahi bravo billahi bravo' dedi

Bergüzar Korel, alkol markası Yeni Rakı'nın reklam filmi üzerinden cumhuriyet övgüsü ve seçim propagandası yapılmasına ateş püskürdü. Ahmet Hakan, Korel'in çıkışını yazdı.

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Yeni Rakı, sosyal medya üzerinden yayınladığı yeni reklam filminde, "O gün geldiğinde ne yapacaksın" sorusu başlığıyla alkol masasında kutlama planı yapan insanların görüntülerine yer verdi. 

Film muhalefete yakın isimler ve haber siteleri tarafından '14 Mayıs gecesine hazırlık' , 'Yeni Rakı'dan 14 Mayıs reklam filmi' başlıklarıyla servis edildi.

Rakı üzerinden cumhuriyet ve demokrasi övgüsü yapılması, filme muhaliflerin sahip çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu duruma tepki gösteren oyuncu Bergüzar Korel'in tavrı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın dikkatinden kaçmadı.

"Bergüzar Korel'in siyasi çıkışına övgü" başlıklı yazısında Hakan, sanatçının ak tolgalı beylerbeyi edasıyla saçmalığın üstüne yürüdüğünü yazdı.

"Laikliği rakıya indirgeyen saçmalıklar"

"Hiçbir Millet İttifakı taraftarının düşünüp de ifade edemediğini haykırdı. Hiçbir siyasetçinin yapmayı aklından bile geçirmediği uyarıyı yaptı." ifadelerine yer veren Hakan, yazısını şöyle tamamladı: 

"Üstelik kusursuz biçimde. Tek bir yanlış kelimeye yer vermeden. İşte Bergüzar Korel’in konuyla ilgili muhteşem yaklaşımı:

“Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet’e bağlayanlar. İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık.”

Son günlerin delirmiş siyasi ortamında... Bir sağduyu abidesi gibi yükseldikçe yükseldi Bergüzar Korel. Vallahi bravo, billahi bravo!"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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