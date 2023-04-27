MSÜ 2023 sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Nisan tarihinde düzenlen 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.

MSÜ sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı.

Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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