Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş cevap

Bir süredir Fenerbahçe'yle temas halinde olduğu öne sürülen Sergen Yalçın'a bu iddialar soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var" derken iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 50 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe ile görüştüğü ve Jesus ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçeceği öne sürüldü.

Sergen Yalçın-Fenerbahçe iddiaları Türk spor basınında manşetleri süslerken başarılı hocadan dedikoduları alevlendiren bir açıklama geldi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, çıkan haberler sonrası Sergen Yalçın'ı aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu aktardı.

İddiaları yalanlamadı

Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın Sarı-Lacivertlilere açık kapı bırakması büyük ses getirdi.