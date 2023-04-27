BIST 4.789
DOLAR 19,43
EURO 21,48
ALTIN 1.248,51
HABER /  SPOR

Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş cevap

Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş cevap

Bir süredir Fenerbahçe'yle temas halinde olduğu öne sürülen Sergen Yalçın'a bu iddialar soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var" derken iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

Abone ol

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 50 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe ile görüştüğü ve Jesus ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçeceği öne sürüldü.

Sergen Yalçın-Fenerbahçe iddiaları Türk spor basınında manşetleri süslerken başarılı hocadan dedikoduları alevlendiren bir açıklama geldi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, çıkan haberler sonrası Sergen Yalçın'ı aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu aktardı.

İddiaları yalanlamadı

Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın Sarı-Lacivertlilere açık kapı bırakması büyük ses getirdi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ortadoğu İthalat İhracat Konferansı Kahramanmaraş’ta yapılacak
Ortadoğu İthalat İhracat Konferansı Kahramanmaraş’ta yapılacak
Bakan Bozdağ'dan 14 Mayıs yorumu: "Ya şampanya patlatanlar sevinecek ya da secdeye gidenler"
Bakan Bozdağ'dan 14 Mayıs yorumu: "Ya şampanya patlatanlar sevinecek ya da secdeye gidenler"
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Belçika'da dev uyuşturucu operasyonu: 10 bin kök kenevir ele geçirildi
Belçika'da dev uyuşturucu operasyonu: 10 bin kök kenevir ele geçirildi
Tren vagonu alev topuna döndü feci şekilde can verdiler
Tren vagonu alev topuna döndü feci şekilde can verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi!
İlk uçuşa ilerleyen Milli Muharip Uçak sürprize hazırlanıyor
İlk uçuşa ilerleyen Milli Muharip Uçak sürprize hazırlanıyor
Pucca evli mi oğlu Batı'nın babası kimdir? Osman Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol aldı?
Pucca evli mi oğlu Batı'nın babası kimdir? Osman Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol aldı?
Zonguldak'ta feci kaza! Tofaş hurdaya döndü; 2'si kadın 3 kişi öldü
Zonguldak'ta feci kaza! Tofaş hurdaya döndü; 2'si kadın 3 kişi öldü
En çok kadınlarda görülüyor! Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat!
En çok kadınlarda görülüyor! Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat!
MSÜ 2023 sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı
MSÜ 2023 sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli’de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli’de