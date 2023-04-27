Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi geldi. Erdoğan, "Başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonların beklediği atamalara ilişkin bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." dedi.
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