Seçime 17 gün kala son anket! 3 ilde yapıldı AK Parti, CHP, İYİ Parti oy oranları ne oldu? Bomba sonuçlar...
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Seçimlere sayılı günler kala anket şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket ALF Araştırma'dan geldi. Aydın, Denizli ve Muğla'da yapılan üç anketin sonuçları bomba... AK Parti, CHP, İYİ Parti... İşte şaşırtan sonuçlar...
Seçimlere artık 14 gün kaldı. ALF Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Partilerin, ittifakların çalışmaları hız kesmeden devam ederken anketler de paylaşılmaya devam ediyor.
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Muğla, Denizli ve Aydın'da yapılan ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu.
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Sonuçlara göre Muğla'da CHP, Denizli ve Aydın'da AK Parti önde götürüyor. İşte sonuçlar...
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Muğla
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
CHP yüzde 42.4
AK Parti yüzde 24.2
İyi Parti yüzde 18.3
HDP yüzde 6.1
MHP yüzde 5.3
Diğer yüzde 3.7
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