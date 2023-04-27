Bakan Bozdağ'dan 14 Mayıs yorumu: "Ya şampanya patlatanlar sevinecek ya da secdeye gidenler"

Şanlıurfa'dan milletvekili adayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çarpıcı 14 Mayıs yorumu geldi. Bozdağ, 14 Mayıs'ta ya şampanya patlatanlar ya da alnını secdeye koyanlar olacak" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur" dedi. Bozdağ, "Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Bozdağ, "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi.

"Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur"

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dağları da dereleri de illeri de terörün başına indi. Sadece Türkiye'de değil, sınırımızın dışında da terör örgütleriyle etkin mücadele ederek oralarda da onları etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi neden bizim karşımızda duruyorlar? Çünkü terörle etkin ve kararlı mücadele onların nefes alanlarını tamamen yok etti. Nefes alacak yer bulamaz hale geldiler. İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelma, bu memleketin elde ettiği yeni imkanlar onlara her şeyi dar etti. O yüzden nefes almak için bu iktidarın gitmesine ihtiyaçları var. Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir."

"Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim"

Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğini belirten Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim" diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hâlâ iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var" diye konuştu.