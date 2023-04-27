Belçika'da dev uyuşturucu operasyonu: 10 bin kök kenevir ele geçirildi

Belçika'nın Liege ve Charleroi kentlerinde 40 ayrı noktada 600 polisin katıldığı eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

Abone ol

Belçika'nın Valon bölgesine bağlı Liege ve Charleroi kentlerinde Charleroi Savcılığı tarafından bir yıldır sürdürülen teknik takip ve dinlemeler sonucunda büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Polis, Sky ECC mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kuran şüpheliler hakkında delil toplayarak, 40 ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenledi. Liege ve Charleroi kentlerinde 600 polisin görev aldığı baskınlarda uyuşturucu üretiminde kullanılan 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda çoğu Balkan kökenli en az 30 kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda paranın ele geçirildiği baskınlarda çok sayıda silaha, mücevhere, lüks eşyaya ve araçlara el kondu.