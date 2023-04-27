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Ortadoğu İthalat İhracat Konferansı Kahramanmaraş’ta yapılacak

Ortadoğu İthalat İhracat Konferansı Kahramanmaraş’ta yapılacak

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) deprem bölgesinde yer alan şehirlerin yeniden kalkınmasına yönelik çalışmalar yapacağını açıkladı.

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SANKON Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, 6 Şubat’ta deprem felaketi yaşayan şehirlerin ekonomik olarak yeniden kalkınması için kuruluş olarak çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Açıklamada, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapılan ticaret ve iş forumu konferansları ile sektörel fuarların deprem bölgesinde yapılacağı belirtildi.

Koçak, “SANKON ve dünya devletleri Ankara Büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin destek ve katkılarıyla, ilk konferansı 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta yapılacaktır. Konferansın adı Ortadoğu İthalat ve İhracat Konferansı olacak. Türkiye’den ve özellikle Arap devletlerinden her sektörde faaliyet gösteren yüzlerce şirketin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Konferans Türkiye’nin ev sahipliğinde, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suriye Ulusal Koalisyonu, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen” devletlerinin katılımıyla yapılacaktır. SANKON kuruluşu, deprem felaketi yaşayan şehirlerimizin ekonomik olarak kalkınmasında ve yeniden yapılanmasında her türlü girişimlerde bulunmaya hazırdır" dedi.

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