İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor Müsavat Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray'a ağır sözler

'Baraj altı kaldık' sözleriyle gündem olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bu kez İdris Naim Şahin'i ve partisinin kongre sürecini hedef aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Çıray’ın bu açıklamasına tepki göstererek, “Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisini sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada kendisine sorulan "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük, toparlayamıyoruz" cevabını vermişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün katıldığı televizyon programında partisini sert bir şekilde eleştirmeye devam etti. Çıray, İYİ Parti listelerinden aday gösterilen İdris Naim Şahin'i, 'Masum da olabilir, ama önce aklanmalıydı' şekinde sözleriyle hedef aldı.

Çıray ayrıca, "Son yapılan İzmir'deki il başkanlığı seçiminde ben aday çıkardım, Dervişoğlu bir aday çıkardı. Benim çıkardığım aday kazandı sözleriyle' İYİ Parti tabanıyla problemin olmadığını vurguladı.

"14 Mayıs'ı bekle"

Aytun Çıray'ın açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Dervişoğlu; "Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana… 14 Mayısı bekle!.." dedi.

Bot hesapların ekran görüntüsünü paylaştı

Aytun Çıray ise, Dervişoğlu'nun açıklamalarının altına Meral Akşener'i etiketleyerek, Müsavat Dervişoğlu'nun çok sayıda bot kullandığının ekran görüntüsünü paylaştı.