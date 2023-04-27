Dolar-Euro, Bitcoin ne kadar oldu? Hepsinde yükseliş var 27 Nisan piyasalarda son durum

27 Nisan 2023 döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin de 30 bin sınırına yaklaştı. Dolar, Euro, Bitcoin, altcoinlerde son rakamlar neler...Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalar...

Abone ol

İstanbul Kapalıçarşı’da 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan, 21,4820 liradan alınan euro ise 21,4840 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,42 liradan, euro ise 21,52 liradan satılmıştı.

27 Nisan Bitcoin ve altcoin fiyatları

Bitcoin 29.024 dolardan, Türk lirası karşısında ise 598.258 TL‘den işlem görüyor. Ethereum 1.899, BNB 332, Dogecoin 0,0797 dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta MultiversX (EGLD) en çok yükselen altcoin oldu.

Seçim sonrasına dikkat!

Morgan Stanley, seçimin ardından hangi ittifak kazanırsa kazansın dolar kurunda ilk etapta yukarı yönlü hareketler bekliyor. Morgan Stanley gibi İngiliz HSCB bankası da seçimden sonra doların ilk etapta 20 TL, yıl sonuna doğru ise 23 ve 24 TL’yi bulacağını söylüyor.