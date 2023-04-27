BIST 4.791
DOLAR 19,43
EURO 21,47
ALTIN 1.249,92
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'den Ali Babacan'a tepki: Birince turda Kemal Bey'e oy verecek mi şüpheliyim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'den Ali Babacan'a tepki: Birince turda Kemal Bey'e oy verecek mi şüpheliyim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BabalaTV programında “İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem” açıklamalarına tepki gösterdi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey Balıkesir'de trafik kazası geçirdi
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey Balıkesir'de trafik kazası geçirdi
Ece Sükan kaç yaşında, kimdir Çağatay Ulusoy ile adı çıktı ortalık karıştı
Ece Sükan kaç yaşında, kimdir Çağatay Ulusoy ile adı çıktı ortalık karıştı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da
Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi
Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi
Yargıtay'dan boşanma davalarındaki deliller ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan boşanma davalarındaki deliller ile ilgili emsal karar
Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı
Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı
Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!
Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!
Kayseri Voleybol Kulübü, namağlup olarak Türkiye yarı finalinde
Kayseri Voleybol Kulübü, namağlup olarak Türkiye yarı finalinde
İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama
İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İzmir Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı
İzmir Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı