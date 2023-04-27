Muharrem İnce'den Ali Babacan'a tepki: Birince turda Kemal Bey'e oy verecek mi şüpheliyim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BabalaTV programında “İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem” açıklamalarına tepki gösterdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.