İzmir Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı

Türkiye’nin en büyük deniz ticaret ve lojistik bölgelerinden olan İzmir'in Aliağa ilçesinin Türkiye ve bölge ekonomisindeki payı hızla artarken, 2023 yılının ilk çeyreğinde Aliağa limanlarına bin 556 gemi yanaştı.

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IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, 2023 yılının ilk üç ayında Aliağa limanlarındaki deniz ticaretinin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. İstatistiklere göre Aliağa limanlarına 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarında toplam bin 556 gemi yanaştı. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam bin 447 olurken, 2023 yılının ilk üç ayında gelen gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Aliağa limanları, bu rakamlarla Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, Aliağa limanlarından aynı dönemde gerçekleşen yükleme-boşaltma istatistiklerini içeren elleçleme oranları da açıklandı. 2023 yılının ilk 3 ayında Aliağa limanlarından net 19 milyon 840 bin 59 ton yük elleçlendi. Aliağa limanları bu elleçleme tonaj oranıyla Türkiye’nin en fazla yük elleçlenen limanları sıralamasına oturdu. 2023 yılının ilk 3 ayında toplam elleçleme gross tonu geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında Aliağa limanları ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre düşüş göstermeyen tek liman başkanlığı konumunu korudu.

Deniz ticareti yoluyla gerçekleşen konteyner taşımacılığında ise Aliağa limanları, yine zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 2023 yılının ilk 3 ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiği dikkate alındığında bir önceki yılın aynı dönemine göre Aliağa, ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre düşüş göstermeyen tek liman başkanlığı konumunu korudu. 2022 yılında aynı dönemde elleçlenen 360 bin 828 TEU, 2023 yılının ilk üç ayında yaklaşık yüzde 5 artış oranıyla 376 bin 355 TEU olarak gerçekleşti.