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İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama

İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama

İSTANUL ataşehir'deki CHP Seçim Bürosu'na bazı kişilerce saldırı düzenlendi, ardından da havaya ateş açan saldırganlar kaçtı. İstanbul Valiliği açıkladı: 6 kişi gözaltına alındı...

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İstanbul Ataşehir'deki CHP temsilciliğine 19 Nisan’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç el ateş açıldı. Kapıya yazı yazan şüpheliler kaçarken polis çalışma başlatmıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 zanlının yakalandığı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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