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Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi

Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi

KOCAELİ'de bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla 400 arıcıya 55 ton arı yemi desteği verildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltenin artırılması amacıyla “Arıcılığı Destekleme Projesi” çerçevesinde, üreticilere yüzde 50 fondan şeker (arı yemi) desteğinde bulundu. Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohumu, gübre, meyve fidanı, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda katkı sağlandı.

Daha önce arıcılığın desteklemesi çerçevesinde arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, bin 200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği veren Büyükşehir, bu sene de arıcıların yanında olmaya devam ediyor.

Proje çerçevesinde 55 ton şekerin dağıtımı, Kocaeli’de Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 400 aktif üreticiye teslim edilmeye başlandı. Talep üzerine, kovan sayısına göre tespit edilen arı yemleri, üreticiler tarafından, eski itfaiye binasının arkasında bulunan A Takımı’na ait hizmet binasından 28 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alınabilecek.

Doğal florası, ekilen yem bitkileri ve diğer tarım alanları ile arıcılıkta önemli bir potansiyeline sahip olan Kocaeli, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 900 arı yetiştiricisinin, 72 bin kovanla ürettiği ballar ve arı ürünleri, üreticiler için ciddi gelir kaynağı haline geldi.

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