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Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!

Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!

GAZİANTEP'te bir şahıs, dayısıyla yasak aşk yaşadığını iddia ettiği eşi Sakine Solmaz'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra dayısını da silahla öldürdü. Yaşanan çifte cinayetin ardından kaçan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Olay, önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıhlı Solmaz (33) isimli şahıs, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın boğazını bıçakla kesti. Yaşanan olayın ardından eşini yaralayan koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilerek ağır yaralanan Sakine Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden sonra dayısını da öldürdü

Olayın ardından kaçarak Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesine giden katil zanlısı Şıhlı Solmaz, eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı (34) da bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile vurulan Güngör Yıldız'ın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı

Çifte cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Şıhlı Solmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ortak operasyonuyla saklandığı kırsal Köksalan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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