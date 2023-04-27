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Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı

Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı

Antalya'da jandarma ekipleri piyasa değeri 25 milyonu bulan uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.B. ve M.A.A'nın kullandıpı araç, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulmak istendi. Kaçma girişimi üzerine şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde ve kullanmış oldukları araç içerisinde; 420 adet 168 bin kullanımlık piyasa değeri 25 milyon 200 bin TL olan A4 sentetik cannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca, 18 adet tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltındaki F.B. ve M.A.A'nın ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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