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AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey Balıkesir'de trafik kazası geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey Balıkesir'de trafik kazası geçirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir programa giderken Susurluk ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

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AK Partili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu. Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden Ö. A. idaresindeki 09 HB 313 plakalı otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden A. K.'nın kullandığı 35 SS 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan milletvekili Canbey'in de bulunduğu Mahmut Ala yönetimindeki 34 FIN 296 plakalı otomobil ise bu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı yara almadan atlattılar

Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir maksatlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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