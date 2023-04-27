Adnan Hoca'cılara yeni operasyon Şener Şen'in yeğeni de gözaltına alındı!
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul Mali Şube polisi 23 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçti. Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında, 30 yılı aşkın bir süredir örgütün içinde bulunan Ebru Altan ve Elif Kıral ve Mehmet Alp gibi isimler var. Şener Şen'in yeğeni de gözaltında deniyor.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne geçen yıllarda yapılan kapsamlı operasyon sonrası yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Örgütün lideri konumundaki Adnan Oktar ile birlikte 110 kişi halen tutuklu bulunuyor.
Örgüte yönelik yargılama süreci tamamlanırken, örgütün serbest kalan üyelerinin de desteği ile faaliyetlerin yeniden organize edilmeye çalışıldığı bilgisi savcılığı ve polisi harekete geçirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 23 kişi hakkında gözaltına alınma kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, örgütün diri tutulmaya çalışıldığı vurgulanarak, örgütten ayrılmak isteyenlerin de korkutulmaya çalışıldığı öne sürüldü.
"Deprem Adnan Oktar operasyonu nedeniyle oldu"
Operasyonun, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından sosyal medyada yapılan; "Depremin Adnan Oktar'a yapılan operasyonlar nedeniyle meydana geldiğine yönelik" paylaşımlar üzerine başlatıldığı ifade edildi.