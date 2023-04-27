Ece Sükan kaç yaşında, kimdir Çağatay Ulusoy ile adı çıktı ortalık karıştı

Netflix'te 2 Mayıs tarihinde Terzi dizisi ile yeniden ekranlara dönecek olan Çağatay Ulusoy'un adı, kendisinden 14 yaş büyük olan Ece Sükan ile aşk dedikodularına karıştı. Birlikte bir mekana eğlenmeye giden ikilinin samimi halleri yeni aşkı belgeledi. Peki Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Ece Sükan ne iş yapıyor, dizileri hangisi

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Magazin basını son günlerde Çağatay Ulusoy'u konuşuyor. Netflix'teki Terzi dizisinin gösterimi için gün sayan Çağatay Ulusoy, gecelerde fena yakalandı hem de kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile. Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile yolları tamamen ayıran Çağatay Ulusoy, bu kez dümeni Ece Sükan'a kırdı. Bu sıcak magazin gelişmesinin ardından Ece Sükan merak konusu oldu. Peki Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Ece Sükan ne iş yapıyor, dizileri hangisi

Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu, birlikte oynadıkları dizinin setinin ardından eğlenmeye gitti. İkiliye, isimleri aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etti. Geç saatlere kadar eğlenen grup, gecenin sonunda Arnavutköy’deki Ece Sükan’ın evine gitti. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular, panikleyerek sağa sola kaçıştı.

Ece Sükan kimdir?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı.

Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı.

Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.