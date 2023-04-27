BIST 4.792
DOLAR 19,43
EURO 21,49
ALTIN 1.248,10
HABER /  MAGAZİN

Ece Sükan kaç yaşında, kimdir Çağatay Ulusoy ile adı çıktı ortalık karıştı

Ece Sükan kaç yaşında, kimdir Çağatay Ulusoy ile adı çıktı ortalık karıştı

Netflix'te 2 Mayıs tarihinde Terzi dizisi ile yeniden ekranlara dönecek olan Çağatay Ulusoy'un adı, kendisinden 14 yaş büyük olan Ece Sükan ile aşk dedikodularına karıştı. Birlikte bir mekana eğlenmeye giden ikilinin samimi halleri yeni aşkı belgeledi. Peki Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Ece Sükan ne iş yapıyor, dizileri hangisi

Abone ol

Magazin basını son günlerde Çağatay Ulusoy'u konuşuyor. Netflix'teki Terzi dizisinin gösterimi için gün sayan Çağatay Ulusoy, gecelerde fena yakalandı hem de kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile. Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile yolları tamamen ayıran Çağatay Ulusoy, bu kez dümeni Ece Sükan'a kırdı. Bu sıcak magazin gelişmesinin ardından Ece Sükan merak konusu oldu. Peki Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Ece Sükan ne iş yapıyor, dizileri hangisi

Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu, birlikte oynadıkları dizinin setinin ardından eğlenmeye gitti. İkiliye, isimleri aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etti. Geç saatlere kadar eğlenen grup, gecenin sonunda Arnavutköy’deki Ece Sükan’ın evine gitti. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular, panikleyerek sağa sola kaçıştı.

Ece Sükan kimdir?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı. 

Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. 

Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi
Kocaeli'de arıcılara 55 ton arı yemi desteği verildi
Yargıtay'dan boşanma davalarındaki deliller ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan boşanma davalarındaki deliller ile ilgili emsal karar
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı
Antalya'da 25 milyon değerindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı
Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!
Gaziantep'te yasak aşk faciası! Önce eşinin boğazını kesti sonra dayısını öldürdü!
Kayseri Voleybol Kulübü, namağlup olarak Türkiye yarı finalinde
Kayseri Voleybol Kulübü, namağlup olarak Türkiye yarı finalinde
İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama
İstanbul'da CHP bürosuna silahlı saldırı! Valilikten son dakika açıklama
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İzmir Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı
İzmir Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı
Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen, hayatta kalan kızını öldürüp intihar etti
Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen, hayatta kalan kızını öldürüp intihar etti
Zam yağmuru geliyor! Dolar-Euro, Bitcoin ne kadar oldu? Hepsinde yükseliş var
Zam yağmuru geliyor! Dolar-Euro, Bitcoin ne kadar oldu? Hepsinde yükseliş var
Zeynep Babacan kaç yaşında, kimin kızı? Zeynep Babacan ne iş yapıyor?
Zeynep Babacan kaç yaşında, kimin kızı? Zeynep Babacan ne iş yapıyor?