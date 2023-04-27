Can Tanrıyar evlilikleri, kaç kere evlendi? İlk eşinden olan çocukları kimdir?

Televizyoncu Can Tanrıyar uzun yıllar sonra sosyetik güzel Tamar Öner ile 2022 yılında evlendi. 60 yaşında olan Can Tanrıyar kendisinden 20 yaş küçük 40 yaşındaki sosyetik güzel Tamar Öner ile 3. kez nikah masasına oturdu. Peki Can Tanrıyar kimdir, ilk eşi ve oğulları kimdir? Can Tanrıyar kaç kere evlendi?

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Daha önce iki kez evlilik yapan başarılı televizyoncu Can Tanrıyar 2022 yılında sosyetik güzel Tamar Öner ile evlendi. uzun süren aşk orucunu sosyetik güzel Tamar Öner ile bozmuştu. Şarkıcı Petek Dinçöz ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Can Tanrıyar yeniden nikah masasına oturdu ve imzayı attı. 40 yaşındaki Tamar Öner ile evlenen 60 yaşında Can Tanrıyar'ın hayatı ise merak konusu oldu.

Can Tanrıyar, mutluluğunu “Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar’da buldum” sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de “Tanıştığımız gün birbirimize âşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum” dediği sosyetik güzel Tamar Onar ile planlanan tarihten çok sonra evlendi.

Yaklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, coronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdiler.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner’in nikahında, Can Tanrıyar’ın şahitliği iş insanı Sadettin Saran ile iş insanı Engin Yeşil yaparken, Tamar Oner’in nikah şahidi ise iş insanı Ali Koçak oldu.

Can Tanrıyar kimdir?

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole‘nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.

Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar’ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu’ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.