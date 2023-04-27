Sabiha Gökçen Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi bu sabah saat 08.00'de başladı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmaya başlamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı.

Havalimanının dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafına toplam 8 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların başında sıraya giren yurt dışı kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı.

"Burası oy kullanmak için çok güvenli"

Almanya’nın Münih şehrinde yaşayan ve aslen Bursalı olan 68 yaşındaki Mehmet Bey ve eşi, havalimanında oyunu ilk kullananlar arasındaydı. Oy vermesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Bey, “Biz her seçimde Sabiha Gökçen’de oy kullanırız. Buradaki alan oy kullanmak için çok güvenli. Münih’te yaşıyoruz ama kalbimiz Türkiye’de” dedi. İtalya’da yaşayan 29 yaşındaki Gözde Hanım ise, “Burada rahatça oyumu kullandım. Şimdi İtalya’ya döneceğim, vatanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Millet sevgisiyle yetiştik, erkenden geldik”

Almanya’dan gelen İnci Hanım ve Dinçer Bey de konsolosluğa danışarak Sabiha Gökçen’e geldiklerini ve oylarını rahatça kullandıklarını belirterek, “50 yıldır Almanya’da yaşıyoruz, Heidelberg’de. Her gün memleketimizin gündemini takip ediyoruz. Oy kullanmak için erkenden geldik ülkemize. Benim babam başkomiserdi, bizi millet sevgisiyle yetiştirdi. Oyumuzu kullandık, tüm vatandaşlarımızın da oy kullanmasını diliyoruz” dedi.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.