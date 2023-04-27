Batman hava kirliliğinde ilk sırada! İşte ilk beşteki iller!

Türkiye'de en kirli havayı soluyan iller belli oldu. Hava kirliliğinde İlk sırada yer alan il BATMAN oldu.

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Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı 2022 raporuna göre en kirli havayı soluyan ilk beş ilin sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olduğu belirlendi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, kentin hava kirliliğinin yıl içinde belli bir zamanda yükseldiğini ve Temiz Hava Hakkı raporunun doğruluğu tam teşkil etmediğini belirterek, il yöneticilerine çağrıda bulundu.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2022", en kirli havayı soluyan ilk sıradaki ilin Batman olduğunu ortaya koymuştu. Batman’da partikül açısından kirliliğini devam ettiğini ama kükürt dioksit açısından ciddi bir kirliliğin olmadığını söyleyen Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, “Bir süre önce çok sayıda STK’nın üyesi olduğu, 15 Sağlık Çevre ve İklim Örgütü’nün üyesi olduğu Temiz Hava Hakkı Platformunun raporu yayımlandı. Türkiye genelinde kentler üzerinde hava kirliliğinin araştırma raporudur. 2017 yılından bu yana raporlar yıllık yayınlanıyor. 2022’nin raporuna göre, Batman’ımız partikülde havası kirli kentlerin sıralamasında birinci maalesef" dedi.

Batman’ın havasını kirleten pek çok faktör olduğunu belirten Argunağa, "Kentimizin çukur bir alanda olması, hava sirkülasyonunun yetersizliği, Batman çevresinin yeşillikten, ormanlık alanlardan yoksun olması, hava koridorları gözetilmeden kentin imara açılması hava sirkülasyonunun etkisini bozan faktörlerdir. Bütün bu faktörler ile yıllardır mücadele ediyoruz. Batman'da çok ciddi şekilde kalitesiz yakıtlar kullanılması, kalitesiz kömürlerin kullanılması, geçmiş zamanda kalitesiz Fuel Oillerin kullanılması, o zamanlarda Batman’ımız doğalgaza kavuşmadığı için bunlar yoğun şekilde kentimizi, havamızı kirletiyordu. Batman doğalgaza kavuştuktan sonra partikül açısından kirliliğimiz devam ediyor ama kükürt dioksit açısından, yani Fuel Oil ve petrolle ilgili kirlilik açısından böyle ciddi bir kirlilik yok" diye konuştu.

“Partikül açısından Şırnak kömürleri çok kötüdür”

Şırnak kömürünün Batman’a uygun olmadığını değerlendiren Argunağa, “Şırnak kömürü yoğun şekilde partikül içerdiğinden biz Batman için uygun olmadığını düşünüyoruz; ama ısrarla dağıttılar. Buda bir faktördür. Fakat Batman kamuoyu gerekli desteği bize vermiyor. Ücretsiz kömür dağıtımına karşı değiliz ama Tunçbilek, Afyon gibi yerlerden gelen kömürlerin dağıtılmasını öneriyoruz. Partikül açısından Şırnak kömürleri çok kötüdür” şeklinde konuştu

“Halk sağlığı tehdit altındadır”

Batman’da hava kirliliğini halk sağlığı açısından ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çeken Argunağa, “Hava kirliliğinin halk sağlığına tabi ki çok ciddi etkileri var. Yıllardır mücadelesini veriyoruz. Batman’da KOAH hastaları, akciğer hastaları, çeşitli solunum yolu rahatsızlıkları yaşayan insanlarımızın sayısı çok fazladır. Yüksek tansiyon, buna bağlı kalp krizleri, buna bağlı vahim durumlar söz konusudur. Biz bütün bunlar içinde il yöneticilerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizlerle, STK’larla, basınla istişare yapmaya, bu konularda bir çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Batman’ın yeşil alanı yok. Batman çevresinde yeşil kuşak olursa havamız bu kadar kirli olmayacak. Fakat havamızı temizleyen ormanlardan yoksunuz” ifadelerinde bulundu.