BIST 1.395
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,55
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Başına talih kuşu kondu! Duvara çizilen resim evin değerini 17 kat arttırdı

Demirören Haber Ajansı

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'nin İngiltere’de Bristol kentinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

Abone ol

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı. Evin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

Banksy kimdir?
Banksy, kariyerine İngiltere’nin Bristol kentinde ‘grafitti’ olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy’nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Bakan Süleyman Soylu'dan POLSAN'lı polislere emeklilik müjdesi! İkramiye 500 bin TL'ye çıkacak
Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta bugün de doğalgaz patlaması oldu! 2 kişi yaralandı
19 Aralık büyük gün! Kuzey Marmara Otoyolu’nun 400 kilometrelik hattı açılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Putin, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı resmen tebrik etti
Ankara'da senet imzalatıp fuhuş yaptırıyorlardı! Yakayı ele verdiler
Yılbaşı tatili kaç gün 2021 31 Aralık yarım gün mü?
Yorumlar