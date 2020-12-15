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Şahin Tin kimdir aslen nereli kuru ekmek polemiği nedir?

AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin son günlerde 'kuru ekmek' polemiği ile gündemde. Engin Altay 'Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor' sözlerine o zaman aç değiller diyerek cevap veren Şahin Tin kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

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AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin kimdir, aslen nereli araştırması birçok vatandaş tarafından yapılıyor.  TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin arasında yaşanan 'kuru ekmek' polemiğini paylaştı.

Engin Altay'ın sözlerine Şahin Tin'den yanıt geldi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Grup Başkanvekilimiz Engin Altay 'Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor' diyor. AKP Denizli milletvekili Şahin Tin 'O zaman aç değiller' diye cevap veriyor. Milletin meclisinde, millete bu lafı söyleyemezsiniz! Derhal milletten özür dileyin. #ÖzürDileŞahinTin"

Şahin Tin kimdir: 1966'da Serinhisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1984 yılında dekoratif raf sistemi şirketini kurarak iş hayatına atıldı.

Almanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, ABD, Senegal ve Kırgızistan'daki şirketleri ile 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte.

1999-2004 yılları arasında MÜSİAD Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini yürüttü.

2003 yılında AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevine atandı.

2007 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

2015 yılında yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin Tin, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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