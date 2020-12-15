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Kahramanmaraş'ta felaket anları! İstinat duvarı çöktü 3 otomobil hurdaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta yağmur nedeniyle çökmenin meydana geldiği istinat duvarının altında kalan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Oniklişbuat ilçesi, Üngüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sitenin istinat duvarı gece yağmurun etkisiyle gece 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada istinat duvarı altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken yaşananlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Korku ve paniğin hakim olduğu görüntülerde, gürültüyle uyanan site sakinleri dışarı kaçışırken, çok sayıda polis ve itfaiye ekibi ise olay yerine geldi.

Sabaha karşı yaşanan göçük sırasında 6 otomobil ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Yaşanan olay gün ağırınca daha belirgin olurken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu söyleyen site sakini Bekir Yorulmaz, “Yağmur yağıyordu ve bir gürültü geldi, o gürültüye uyandık. Aşağılara baktık ki istinat duvarı arabaların üzerine çökmüş. Polis geldi ve önlem aldı, itfaiye ile birlikte yukardan düşecek olan araçları çektiler” diye konuştu.

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