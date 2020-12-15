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İstanbul'da 2 milyonluk vurgun yaptılar! İnsanları bakın nasıl kandırdılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bankadan arıyoruz hesabınızdan para çekildi" diyerek telefonla aradıkları vatandaşların hesap bilgilerini ele geçiren ve bu yöntemle 2 milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında vatandaşları telefonla dolandıran şebekeyi takibe aldı. Şebeke üyelerinin vatandaşları banka müşteri hizmetleri temsilcisi gibi arayarak "Hesabınızdan para çekildi" ifadeleriyle kandırdığı ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini belirlendi.

Şebekenin mağdurların hesaplarından kendi elemanlarına EFT yaparak yaklaşık 2 milyon TL haksız gelir elde ettiği tespit edildi. Aynı yöntemle 29 şüpheliyi dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri 23 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla’da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma neticesinde zanlılara yardım ettiği tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı.


14'ü serbest bırakıldı
İfadeleri alınan 25 zanlı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 7’si ev hapsi, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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