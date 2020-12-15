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Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

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Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaştı. 

Koşukavak'ın gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da görev yapıyordu.

Yeşil-siyahlı ekip sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlamış, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdıktan sonra takımın başına kulüp antrenörü Kenan Atik getirilmişti.

Ege temsilcisi, Kenan Atik yönetiminde son 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 20. sırada kaldı.

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