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Tıp dünyasını yasa boğan ölüm! Dr. Cumhur Toker koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü.

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Koronavirüs sağlık çalışanlarını aramızdan ayırmaya devam ediyor... Son gelen acı haber Bursa'dan...  Bursa Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da işyeri hekimi olan Dr. Cumhur Toker'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği de yaptığı paylaşımla ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını vermişti. Bakan Koca, '225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum' demişti. 

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