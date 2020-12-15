BIST 1.394
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,11
HABER /  YEREL

Mardin'de 80 yaşındaki yaşlı kadın feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kamyonun altında kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay sabah saatlerinde Mezopotamya Mahallesi Esenli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp toplama kamyonu çöp topladığı sırada 80 yaşındaki Zero Özkan, aracın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kan donduran itiraf! Eskişehir'de parçaları 5 ay sonra bulundu: Gece odama zorla girip... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Bakan Süleyman Soylu'dan POLSAN'lı polislere emeklilik müjdesi! İkramiye 500 bin TL'ye çıkacak
Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ÖNCEKİ HABERLER
Uzm. Dr. Göksel Güz: Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor
Onur Saylak kiminle evli eşi Gözde Yılmaz kimdir?
ABD'de uyuşturucu kullanıp bebeğini emziren anne, ölüme neden oldu
Fatih Terim biletini kesti! İlk yolcu Etebo
Kastamonu'da korkunç olay! 12 yaşındaki Zehra Azak 6'ncı kattan düşerek öldü
Yerli Malı haftası kaç gün sürüyor okul öncesi için kısa şiirler
Yorumlar