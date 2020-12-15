Kan donduran itiraf! Eskişehir'de parçaları 5 ay sonra bulundu: Gece odama zorla girip...
ESKİŞEHİR’de iş arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen ve yaklaşık bir kilometre taşınarak gömülen yabancı uyruklu şahsın kemik parçaları olaydan 5 ay sonra bulundu. Korkunç olayın itirafı kan dondurdu.
Olay, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde 21 Kasım 2019’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir çiftlikte çobanlık yapan yabancı uyruklu Übeydullah M., işlerinden kendisine yardımcı olması için bir eleman alınmasını istedi.
İşe alınan yabancı uyruklu Komak Bay ile aynı evde kalmaya başlayan Übeydullah M., ilk gece iddiaya göre Komak Bay’ın cinsel saldırısına uğradı.
Karnından vurdu: Ertesi gün yine cinsel saldırıya uğrayan Übeydullah M., üçüncü gün cinsel saldırıya devam eden Komak Bay’ı av tüfeği ile karnından vurarak öldürdü.
Çoban kafatası buldu: Çobanlık yapan bir başka vatandaş, 11 Nisan 2020’de Mihalıççık ilçesi Gür mevkiinde insana ait olabileceği düşünülen kafatası buldu. Kafatasını görünce şaşıran çoban durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.