BIST 1.394
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,11
HABER /  BEŞİKTAŞ

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a 5 yıllık imza

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Abone ol

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İnanılır gibi değil! İstanbul'da karakoldan uyuşturucu ve para çalındı hırsız karakol amiri çıktı
Son dakika Bakan Süleyman Soylu'dan POLSAN'lı polislere emeklilik müjdesi! İkramiye 500 bin TL'ye çıkacak
Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarına kınama
Mardin'de 80 yaşındaki yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Uzm. Dr. Göksel Güz: Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor
Onur Saylak kiminle evli eşi Gözde Yılmaz kimdir?
ABD'de uyuşturucu kullanıp bebeğini emziren anne, ölüme neden oldu
İsmail Demir kimdir aslen nereli kaç yaşında İsmail Demir biyografisi
Yorumlar