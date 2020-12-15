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İnanılır gibi değil! İstanbul'da karakoldan uyuşturucu ve para çalındı hırsız karakol amiri çıktı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları polis merkezinde yaşandı. Karakolun adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı iddia edildi. Tutuklanan S.P.'nin 'Bende kleptomani (çalma hastalığı) var' dediği öğrenildi.

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İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık'ta meydana gelen ve polisleri bile şok eden olay iddialara göre şöyle gelişti. Adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi.

Eksik uyuşturucu ve parayı ben tamamlayacağım

Karakol amiri komiser S.P. 'nin  polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın’ demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Dolaptaki kıyafetlerden de çalmış!

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S. P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını gördüler. Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S. P., gözaltına alındı.

'Kleptomani hastasıyım' dedi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne teslim edilen komiser S. P.’nin ifadesinde  “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi. S. P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.P'nin,  daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.

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