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KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! 12 bin kişi alınacaktı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

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