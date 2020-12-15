KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! 12 bin kişi alınacaktı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.