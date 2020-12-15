Aile içi bulaş riske yüzde kaç? Eşler arasındaki bulaş oranı dikkat çekti

ABD’li bilim insanları yeni tip koronavirüsün aile içi bulaş oranına dair çalışma yaptı. Elde edilen verilere göre dışarıda enfekte olanlardan yüzde 17'si hastalığı aile üyelerine bulaştırdı. Eşler arasındaki bulaş oranının yüzde 40'lara kadar çıktığı ifade edildi.

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JAMA Network Open'da yayımlanan ve Florida Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, hanehalkında koronavirüsün ikincil iletimini bildiren 77 binden fazla katılımcının dahil olduğu 54 araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Bilim insanları, yetişkin veya çocuk vakası, temas sayısı ve hasta kişinin semptomatik olup olmadığı gibi birçok faktörü değerlendirdi.

Semptom varsa oran yüzde 18'e çıkıyor

Sonuçlar, yeni tip koronavirüs hastalarının yüzde 16,6'sının hastalığı ev halkına yaydığını gösterdi. Bununla birlikte, aile üyelerinden birinin öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi geleneksel semptomları varsa bulaş oranının yüzde 18’e çıktığı görüldü. Asemptomatik vakaların virüsü aile oranlarına bulaştırma oranı ise yüzde 0,7 olarak açıklandı.

Çocuklar evde daha risk altında

Bununla birlikte araştırmacılar, çocukların ev içinde yetişkinlerden daha fazla olduğunu ifade etti. Buna göre, çocuk hanehalkı üyelerinin hastalığa yakalanma olasılığı yüzde 28,3, yetişkinlerinki ise yüzde 16,8 olarak ölçüldü.

Eşler arasındaki oran: Diğer taraftan çalışmada eşlerin Covid-19’u birbirine bulaştırma oranının, çocuklar, büyükanneler, büyükbabalar, teyzeler ve amcalar gibi diğer aile üyelerinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu belirtildi. Araştırma kapsamında değerlendirilen yaklaşık üç kişiden biri, yani yüzde 37,8’i virüsü eşlerine bulaştırdı.

Çalışmanın yazarları, "Eşlerin diğer aile temaslarından daha yüksek risk altında olduğu görüldü. Bu da küçük hanelerde ikincil saldırı oranının neden daha yüksek olduğunu açıklayabilir" diye yazdı.

Diğer taraftan bilim insanları, yeni tip koronavirüs ile aynı aileden olan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) hastalıklarının aile içi bulaş oranlarına da baktı. Hanehalkı ikincil iletim SARS için yüzde 7,5 ve MERS için yüzde 4,7 olarak açıkladı.

Sosyal mesafe ve maske önlemleri evde de devam etmeli

Araştırmanın yazarları, “Öyle görülüyor ki evler virüslerin iletimi için elverişli ortamlardır. 'Aile üyelerinin kalabalık olabileceği ve sohbetle yakın temas halinde olabileceği kapalı alanlar oldukları için virüse ilişkin dışarıda alınan önlemler evde de devam etmelidir. Çalışmamızda ayrıca, hanehalkı üyelerinin birbirlerinin etrafında maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman giyme ihtimalinin düşük olduğunu gördük. Evde daha fazla maske takma veya Covid-19 hastası kişinin farklı bir mekanda izolasyon gibi önleme stratejilerinin uygulanmasını tavsiye ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.