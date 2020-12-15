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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi! 6 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta refüje devrilen minibüste bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolu Seyrantepe Mahallesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile S.B. (39), Y.K. (35), T.B. (13) E.B. (11) ve D.B. (15) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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