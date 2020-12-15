Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına Ürdün de onay verdi

ÜRDÜN, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman şirket BioNTech ile Pfizer'in koronavirüs aşısına acil kullanım için onay verdi.

Abone ol

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, ilaç ve teknoloji şirketlerinin geliştirdiği aşılar çeşitli ülkelerde tek tek onay alıyor. Son olarak ABD ve Kanada’da yaygın kullanımına geçilen ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıya bir onay da Ürdün’den geldi.

Ürdün, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının acil kullanımını onayladığını duyurdu. Ürdün Gıda ve İlaç idaresi (JFDA), aşının yaygın kullanımına ne zaman geçileceğini ise açıklamadı.

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, daha önce koronavirüs aşısının Ürdünlülerin yanı sıra yabancılara da ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. JFDA Genel Müdürü Nizar Mheidat, “Korona irüs aşısının yaygın kullanıma onaylanması ve dağıtımını sağlamak için bütün ruhsat alım işlemleri tamamlandı. Diğer 2 aşının da onaylanması için incelemeler sürüyor” dedi.

Öte yandan söz konusu aşıya İngiltere ve Suudi Arabistan da onay gelmişti.

Ürdün'de 3 bin 407 ölüm

Ürdün daha önce, İngiliz ilaç grubu AstraZeneca ve ABD grubu Johnson & Johnson ile koronavirüs aşısı için görüşmeler sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün’de toplam vaka sayısı 262 bin 477’ye, toplam can kaybı ise 3 bin 407’ye ulaştı.