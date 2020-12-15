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ABD'den korkutan haber geldi! İlk korona vakası tespit edildi

ABD’nin Utah eyaletinde yabani bir vizonda koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Bilim insanları vahşi yaşamın geniş çapta izlenmesi çağrısında bulunarak, doğal yaşamdaki mutasyonların çiftliklerde olduğu gibi kontrol altında tutulamayacağını bildirdi.

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan açıklamada vahşi doğada yaşayan bir hayvanda  ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hayvanın bir vizon olduğu açıklandı.  Bununla birlikte konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere’de yer alan Surrey Üniversitesi’nden  veterinerlik uzmanı Dr. Dan Horton, şu anda enfeksiyonun çiftliklerin dışındaki vizonlarda yayıldığına  dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. 

Horton, "Yabani vizonda tespit edilen virüs varyantı, yakındaki bir vizon çiftliğindeki esir olarak  bulunan vizondaki türle aynıydı” dedi. Ancak Norton, vahşi yaşamın olası bir salgına karşın dikkatle izlenmesi gerektiğini ve bu durumun çiftlik hayvanlarında olduğu kadar kolay bir şekilde kontrol atına alınamayabileceğini sözlerine ekledi. 


Son vaka DSÖ'ye bildirildi
USDA  farklı yaban hayatı türlerinden birkaç hayvanın örneklendiğini ve tümünün negatif olarak test edildiğini de ekledi. Kuruluş, ayrıca son vakayı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (DSÖ) bildirdiğini ifade ederek, koronavirüsün daha önce hayvanat bahçesi kaplanlarında ve evcil kedi-köpeklerde de bulunduğunu aktardı. 

Potansiyel risk
Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka geçen ay ülkedeki tüm vizon çiftliklerinde bulunan 17 milyon hayvanı öldürme girişimini başlatmış, Cluster-5 adı verilen mutant koronavirüs nedeniyle 200’ü aşkın kişinin enfekte olduğunu duyurmuştu. Diğer taraftan Küresel sağlık yetkilileri, ise  hayvanlarda mutasyona uğrayan virüsün  insanlara oluşturabileceği potansiyel riski araştırıyor.


 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uzmanlarından Maria Van Kekhove tarafından geçen ay yapılan açıklamada, “mutasyonların normal olduğu” ve aşının etkinliğini değiştirmesinin beklenmediğini söylemişti. Danimarka'da enfekte olan 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler aracılığıyla  virüsün etkileri inceleniyor. Bilim insanları bu nedenle, çalışmalar bitmeden virüsün etkisine dair kesin bir yargıya varılamayacağını açıkladı.

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