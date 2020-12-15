RTÜK erişimi engellemişti! Tidal Türkiye'ye geri dönüş kararı aldı

Netflix, Prime Video, Spotify, Mubi, Deeezer’dan sonra gelmeyeceğini söyleyen Tidal de fikir değiştirerek Türkiye’ye gelme kararı aldı.

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Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yasa gereği internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık faaliyetlerinin de sorumluluğunu üstlenince düğmeye bastı. Üst Kurul önce Türkiye’ye daha önce gelmiş ancak kayıt dışı çalışan mevcut yayıncılarla irtibat kurdu. Dünyada söz sahibi uluslararası yayıncıların Türkiye’de tek bir temsilcisi bile yokken artık Netflix örneğinde olduğu gibi adeta İstanbul’a ofis açma yarışı başladı.



İnternet üzerinden seç-izle platformlarını devreye sokan ancak yayın lisansı bulunmayan dev şirketlerin Türkiye’de muhatabı bulunmuyordu. Abonelerinden aylık kazançlarını sorusuz olarak tahsil eden kuruluşların ne mali ne de hukuki sorumluluğu yoktu.



Ofis açma kararı aldı

RTÜK, bu yayıncıların merkezlerine ulaşarak Türkiye’de yayın yapmaya devam edebilmeleri için lisans almaları çağrısı yaptı. İşte o dönemde sosyal medya kaynaklı fırtınalar koparıldı. Netflix’in Türkiye’den gideceği gibi iddialar ortaya atıldı. Aslında gerçek farklıydı. Türkiye’de 2 milyona yakın abonesi olan platform seve seve teklifi kabul etti ve başvurusunu yaparak önce lisans, ardından Türkiye’de ofis açma kararı aldı. Aynı şekilde dünyanın en zengin adamının şirketi olan Amazon Prime Video hiç itiraz etmeden süreçleri izleyerek RTÜK kurallarına uyacağını beyan etti.







Lisans almak için sıraya girdiler

Kırmızı çizgileri net bir şekilde ortaya koyan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, süreç içerisinde yaptığı açıklamalarda Üst Kurulun uluslararası yayıncılara kapılarının daima açık olduğunu belirterek, dış kaynaklı güçlü yayıncıların Türkiye’ye gelmesiyle yayıncılık alanının çok daha zenginleşeceğini ifade etti. Karşılıklı iyi niyetli açıklamalarla uluslararası yayıncılar hem Türk ekonomisine hem de Türkiye’deki yayıncılık sektörüne güven duyarak lisans almak için sıraya girdiler.



TİDAL karar değiştirdi

Gelmeyeceğini açıklayan TİDAL karar değiştirdi İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve RTÜK’ten lisansını alan veya almak üzere olan Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası oyunculara şimdi bir yenisi daha ekleniyor. RTÜK’ün lisanssız yayın yapan kuruluşların URL adreslerini ilan ederek 72 saat süre vermesinden sonra bir tek müzik yayıncılığı alanında kaliteli hizmetler sunan TİDAL geri durmuştu. TİDAL’in yöneticileri, benzerlerinin Türkiye’ye güven duyan tavır ve girişimlerinden sonra karar değiştirdi. RTÜK ile iletişime geçen söz konusu platformun temsilcileri gerekli işlemleri başlatmak üzere bilgi alarak lisans başvurusu yaptı.