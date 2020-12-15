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Numan Kurtulmuş'tan 'HDP' açıklaması: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti'den olumsuz yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklaması yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" çağrısına ilişkin, "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" demişti.

"Olumlu sonuçları görülmedi"

NTV canlı yayınında konuşan AK Partili  Kurtulmuş, "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik." düşüncesini dile getirdi.

HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi.

"Reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar"

ABD'nin  yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" diye konuştu. 

"S-400'leri laf olsun diye almadık"

Hükümetin S-400'lere karşı tutumuna da değinen Kurtulmuş, "Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

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