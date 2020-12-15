Müge Bayramoğlu kaç yaşında kimdir? Müge Bayramoğlu dizileri hangisi

Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin RTUK kararı ile yayından kaldırılmasının ardından birçok kişi Müge Bayramoğlu kimdir, hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı. 28 yaşındaki Müge Bayramoğlu Deniz Celiloğlu ile 3 yıl kalmıştı. Aşk Zamanı adlı dizide Yavuz Bingöl'ün kızını canlandırmıştı.

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Cüneyt Özdemir'in sosyal medya paylaşımıyla Blu TV'de yayımlanan Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu ise merak konusu oldu. Çıplak dizisindeki cüretkar sahneleri ile merak edilen 28 yaşındaki Müge Bayramoğlu hakkında merak edilenler...

Bir dönem ekranlarda yayımlanan Aşk Zamanı adlı dizide Yavuz Bingöl'ün kızını canlandırarak tanınan Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu, Çıplak dizisi hakkında ''Çıplak' günümüz ilişkilerine ayna tutuyor, ilişkilerin gözlerden uzak yaşanan kısmını anlatıyor'' demişti.



Genç oyuncu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Daha dişi bir karakter canlandırmayı çok istiyorum. Bir sinir hastasını canlandırmak da ilginç olurdu. Farklı karakterlerle oyunculuğumu geliştirmek ve daha iyi işler yapmak istiyorum" diyerek sinyalini vermişti.



Hayaline kavuşan Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu, dün Blu TV'den kaldırılarak gündeme gelen 'Çıplak' adlı dizide seks işçisi bir kadını canlandırdı.

Dizideki cinsellik sahneleriyle ilgili 'tabuları yıktı' söylemleri hakkında konuşan Payaslıoğlu, şunları söyledi:

''Bu işteki cesaret de tabu yıkmak da çoğunlukla cinsellik üzerinden yorumlandı. Oysaki bence müthiş küçük bir bütçeyle sete çıkılması, diziyi çekerken satılacak herhangi bir platformun ortada olmaması, tamamen telefonla çekilmesi, oyuncuların bu işi kabul ederek çeşitli kariyer kapılarını kapattıklarını kabullenmiş olmaları gibi nedenlerle sektörde mevcut olan bazı tabuları yıktığımızı umuyorum.''



Peki, Müge Bayramoğlu kimdir?: 6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır.



Mezuniyetinin ardından 2009 yılında ‘İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmaya başlayan Bayramoğlu, ayrıca kendisini bu alanda geliştirmek için Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim almıştır.



Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında ‘Pis Yedili’ adlı televizyon dizisi ile geçen başarılı oyuncu, en önemli çıkışını buradaki Beril karakteri ile yaşamıştır.





