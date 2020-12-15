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Düzce'de FETÖ soruşturmasında el konulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konularak TMSF’ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip çalınmak istendi.

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Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki 5 aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce’de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.

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