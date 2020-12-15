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İstanbul'da barajlardan aylar sonra sevindiren açıklama geldi! İlk defa...

Beklentinin altında kalan yağışlarla aylardır geçtikçe düşen baraj doluluk oranında küçük de olsa ilk defa artış yaşandı. İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 0,06'lık artışla yüzde 21,71' e yükseldi.

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Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki ortalama su seviyesinin gün geçtikçe düşmesi özellikle bölge halkını ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Aylardır düşen baraj doluluk oranına karşı, bugün baraj seviyesinde haftalar sonra ilk defa artış yaşandı. İSKİ Baraj Doluluk Oranı verilerine göre, dün 21,65 seviyesinde olan baraj doluluğu bugün 0,06 artışla 21,71 oranına yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29'a inmiş ve son 10 yılın en düşük seviyesi kaybedilmişti.

Son 12 aylık verilere bakıldığında; Aralık 2019 ile bu yılın aralık ayı arasındaki farkın büyüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl aralık ayında doluluk oranı yüzde 38.66’yken, bu yılki doluluk oranı yüzde 21.71 olarak ölçüldü.

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