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Ronaldo: Boks izlemeyi futbola tercih ederim

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, televizyonda boks ya da UFC maçı izlemeyi futbola tercih ettiğini söyledi.

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Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, boksun yıldız ismi Gennady Golovkin ile söyleşi yaptı.

DAZN'da yayınlanan Parallel Worlds adlı belgeselde Golovkin ile konuşan Cristiano Ronaldo, boksun kendi hayatındaki yerinden söz etti.

Ronaldo, ''Futbol oynamak benim tutkum ancak televizyonda diğer sporları izlemeyi tercih ediyorum. Bir futbol maçıyla boks ya da UFC maçı arasında kalırsam boks ya da UFC'yi tercih ediyorum'' diye konuştu.

Boksun fiziksel faydasından da bahseden Portekizli yıldız, ''Bence boks antrenmanı futbol için oldukça faydalı. Çünkü duyularınızı keskinleştiriyor ve hareket etmeyi öğreniyorsunuz'' dedi.

''İnsanların 'Cristiano artık yavaş' demesini istemiyorum''
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolda kalmak istediğini belirterek, ''33 yaşında bacaklarınızın gittiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Sporda kalmak istiyorum, futbolda kalmak istiyorum. İnsanların bana bakıp 'Cristiano inanılmaz bir futbolcuydu ama artık yavaş' demesini istemiyorum. Sporda olgunluk kazanabilirsiniz. Roger Federer'e bakın; 39 yaşında ve hala zirvede. Boksta da benzer örnekler var'' ifadelerini kullandı.

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