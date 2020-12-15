BIST 1.395
DOLAR 7,83
EURO 9,53
ALTIN 465,69
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Hollanda'da bulunan camiye alçakça saldırı!

Hollanda'da bulunan Ayasofya Cami'ne İslam düşmanları tarafından saldırı düzenlendi.

Abone ol

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Ayasofya Camine alçakça saldırı düzenlendi. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı olan Ayasofya Cami'ne gelen saldırganlar, taşlı saldırı düzenledi.

"Adalete teslim edilmesini umuyoruz''

Konuya ilişkin açıklama yapan İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, "Bu gece Amsterdam Ayasofya Camimize bir saldırı gerçekleştiğini üzülerek öğrendik. Cemiyetimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fail veya faillerin bir an önce tespit edilip adalete teslim edilmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs mutasyon geçirdi! Yeni tür daha mı tehlikeli? İngiliz Bakan uyardı
Numan Kurtulmuş'tan 'HDP' açıklaması: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
ABD’nin Türkiye'ye yaptırım kararı ile ilgili çarpıcı iddia: İncelikle tasarlandı
İnanılır gibi değil! İstanbul'da karakoldan uyuşturucu ve para çalındı hırsız karakol amiri çıktı
Son dakika Bakan Süleyman Soylu'dan POLSAN'lı polislere emeklilik müjdesi! İkramiye 500 bin TL'ye çıkacak
Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Kelebek hastalığından ölen tekvandocu Gamze'nin babası: Kanser olmadığı için sevinmiştik
Yılbaşı 2021 4 gün tatil mi oldu yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Kovid-19 prostat kanserinde teşhisi geciktirdi
ABD Dışişleri yetkilisi Palmer: Türkiye için NATO'yla ilişkiler Rusya'yla ilişkilerden daha önemli
ABD'den korkutan haber geldi! İlk korona vakası tespit edildi
Masumlar Apartmanı kitap özeti kısa kim yazdı yazarı kimdir?
Yorumlar