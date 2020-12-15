BIST 1.395
DOLAR 7,83
EURO 9,53
ALTIN 465,69
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

AYM'den son dakika Osman Kavala kararı! Genel Kurula sevk etti

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.

Abone ol

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davadan beraat ettikten sonra 2017'den beri devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınıp tutuklanan Osman Kavala Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Genel Kurula sevk edildi

Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

Osman Kavala davası 

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Kasım 2017'de tutuklanan iş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat tarihinde beraat etti ve tahliye edildi.

Tahliye işlemleri devam ederken, 2017'den beri devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında cezaevine giden emniyet görevlilerince gözaltına alınan Kavala, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak yeniden Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kavala'nın bu dava kapsamında yargılanmasına ise 18 Aralık'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık 2019'da Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı.

AİHM, yetkili mahkemenin karara uymaması üzerine, Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs mutasyon geçirdi! Yeni tür daha mı tehlikeli? İngiliz Bakan uyardı
Numan Kurtulmuş'tan 'HDP' açıklaması: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
ABD’nin Türkiye'ye yaptırım kararı ile ilgili çarpıcı iddia: İncelikle tasarlandı
İnanılır gibi değil! İstanbul'da karakoldan uyuşturucu ve para çalındı hırsız karakol amiri çıktı
Son dakika Bakan Süleyman Soylu'dan POLSAN'lı polislere emeklilik müjdesi! İkramiye 500 bin TL'ye çıkacak
Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı
HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak!
Hollanda'da bulunan camiye alçakça saldırı!
Kelebek hastalığından ölen tekvandocu Gamze'nin babası: Kanser olmadığı için sevinmiştik
Yılbaşı 2021 4 gün tatil mi oldu yılbaşı hangi güne denk geliyor?
İrem Kübra Bakırtaş kimdir kaç yaşında instagram hesabı kapalı mı?
Yorumlar 1 yorum