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Kilis'te tedbirler işe yaradı! Vakalar %80 azaldı

İhlas Haber Ajansı

Korona virüs vaka sayısının tavan yaptığı Kilis’te alınan tedbirler sayesinde günlük vakası sayısı %80 azaldı.

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Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs vakalarında geçen ay artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Geçen hafta günlük ortalama 150-250 vaka görülen kentte, tedbirler sayesinde günlük vaka sayısı 50’ye kadar düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor.

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