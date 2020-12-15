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Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun yaptığı konuşuluyor! Maskesini indirip konuştu

Koronavirüs hastanesine ziyarette bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüs hastasının elini tutup sohbet etti. Lukaşenko kim olduğunun sorulması üzerine maskesini indirince ülkede olay yarattı.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk’te bulunan hastaneyi ziyaret etti. Özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko, koronavirüs tedavisi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi.

Elinden tutup sohbet etti

Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko’ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirdikten sonra kadının elinden tutarak bir süre sohbet etti.

Doktorlar da uyarmadı

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko’yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu.

Lukaşenko karantinaya alınsın!

Birçok kişi Lukaşenko’nun karantina alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentinde çalışma gezisine başladı.

Ülkede son durum

Belarus’ta son 24 saatte bin 853 kişiye yine koronavirüs teşhisi konuldu. Bin 321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede koronavirüs sebepli toplam ölü sayısı bin 273’e yükseldi.

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