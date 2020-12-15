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Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası başladı! Azerbaycan'da 4 asker tutuklandı

AZERBAYCAN Başsavcılığı, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işlediğinden şüphelenilen 4 askerin tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takasının başladığı duyuruldu.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası başladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ermenistan ve Azerbaycan, Karabağ'daki çatışmaların ardından, Moskova'nın arabuluculuğunda savaş esiri takasına başladı. Öte yandan Azerbaycan'da savaş suçu işlediği iddia edilen 4 asker tutuklandı. 

44 Ermeni askeri iade edildi

Bölgede altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan'ın toprak kazanımlarıyla sona ererken, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı protesto eylemleri düzenlenmişti. Bölgeye Rus barışgücü de konuşlandırıldı. Interfax Haber Ajansı'na göre Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, 44 Ermeni savaş esirinin Rusya'nın arabuluculuğuyla Ermenistan'a döndüğünü belirtti.

4 asker savaş suçundan tutuklandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ'da savaş suçlarına karıştığından şüphelenilen dört askerin tutuklandığı duyurdu. Azerbaycan ordusundan dört askerin, Ermeni askerlerin cansız bedenlerine 'saygısızlık', Ermeni birliklere 'insanlık dışı muamele' ve 'mezar taşlarını tahrip etmekle' suçlandığı kaydedildi.

'Yasa dışı işlemler üzücü'

Savcılıktan yapılan açıklamada, askerlerin 'yasa dışı eylemlerinin üzücü olduğu' ve savaş suçlarına karıştığından şüphelenilen herhangi birinin benzer yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Açıklama, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Bakü ve Erivan'a savaş suçu iddialarını soruşturmak için çağrıda bulunmasının ardından geldi.

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